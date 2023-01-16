Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir gerçekleri açıkladı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Remzi Özdemir, Cumartesi günü yazdığı yazıyı hatırlatarak “AKP'nin bol keseden dağıttığı paralar nedeniyle seçimi kazanma olasılığını görenlerin satış yaptığını” söyledi.

Bu görüşünü açıklamak için ise “AKP'nin uyguladığı ekonomi modelinin, ülkeyi krize sürüklediği ve seçimle birlikte olası iktidar değişikliğinin beklenti yarattığını ancak son dönemde bu beklentinin artık gerçekleşmeyeceğine inanıldığını” belirtti.

Özdemir yazdığı yazıya tepkiler aldığını ve “vay efendim bu yazıyı neden yazdın” sorularıyla karşılaştığını söyledi. Bazı okurların kendisini dış güçlerin adamı olmakla, yabancı istihbarat örgütlerine çalışmakla hatta yabancı vakıflardan fon almakla bile suçlandığını ifade etti.

“BİZ NE ZAMAN BÖYLE TAHAMMÜLSÜZ OLDUK?”

Hakkındaki tüm suçlamalara değinen Özdemir, “biz ne zaman böyle tahammülsüz olduk” sorusunu sordu. Ne zamandan beri mevcut iktidarın eleştirilmesi durumunda kişilere ağır iftiralar atabilecek kadar zalim ve vicdansız olduğumuzu sordu.

“NASIL BİRBİRİMİZİN YÜZÜNE BAKACAĞIZ”

Hiçbir iktidarın sonsuza kadar varlığını süremeyecek olmasına dikkat çekerken mevcut iktidarın değişmesi durumunda birbirimizin yüzüne nasıl bakacağımızı sordu.

Evlerde bile iktidar muhalefet çatışması olduğunu şu ifadelerle açıkladı:

“Sokak röportajında 35 yaşındaki işsiz genç, geçinememekten şikâyet edince yanındaki babası öz evladına saldırıyor onu nankör ve Allah düşmanı olmakla suçluyor. Babanın, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdiği için evladına düşman olduğu bu ülkede, benim hiç şikâyet etme hakkım yok.”

“ZENGİN DAHA ZENGİN FAKİR DAHA FAKİR OLDU”

Bir kişinin uyguladığı faiz politikasını eleştiren Özdemir, “zenginin daha zengin fakirin ise daha fakir olduğu bu ülkede, artık evine 1 kilo et götüremeyen vatandaş, borsanın düşüş nedenini yazdı diye bir gazeteciyi hain, FETÖ'cü, dış güçlerin adamı ve dahası din düşmanı ilan edebiliyor.” dedi.

“MAAŞINA ZAM GELDİ DİYE SEVİNENLER…”

Maaşına zam gelmesine sevinenleri eleştirirken ise "bu parayla neden bir önceki yılda aldığından daha az alıyorum" diye sormadıklarını ifade etti.

“TÜRKİYE BU KRİZİ AŞACAKTIR”

Türkiye’nin bu krizi elbette aşacağına değinen Özdemir, kardeşi kardeşe, babayı evladına düşman eden bu zehirli düşüncenin etkisi daha uzun yıllar hayatımızda kalacak dedi.

“YAZIK OLDU ÜLKEMİZE”

Tüm bunlar sebebiyle ülkemize yazık olduğunu ifade edilirken yazı şöyle sonlandırıldı:

Yazık oldu ülkemize.

3-5 oy için bu kadar güzel insanlara bu kötülüğü neden yaptınız?

Bu insanların cebinden enflasyonla parasını aldınız, peki vicdanını ve merhametini neden yok ettiniz?

Neden?