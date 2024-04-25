Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın faizini saatler önce açıkladı. Herkes büyük hayal kırıklığı yaşayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın faizini saatler önce açıkladı. Herkes büyük hayal kırıklığı yaşayacak
Merkez Bankası faiz kararını saat 14:00'te açıklayacak. Faiz kararına saatler kala ekonomist Remzi Özdemir, Merkez'in açıklayacağı faiz kararını söyledi. Sarayda sandık baskısı olduğunu belirten Özdemir, Merkez'in çaresiz bir şekilde bu kez de pas geçeceğini aktardı. İşte Remzi Özdemir'in yazısı...

Merkez Bankası normal şartlarda faiz arttırması bekleniyor. Ancak Saray’ın sandık baskısı Merkez’in pas geçmesine neden olacak.

Merkez Bankası gösterge faizini 50’ye çekti ve yeniden faiz artışı yapabileceğinin sinyalini verdi.

Dünyada işler ters gitmeye başladı. Amerika faiz indirimi için çok erkek dedi. Bu da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde doğal bir gerginlik yarattı. Amerika’daki faiz kararı bizi neden etkiler?

Çünkü Mehmet Şimşek ve ekibinin umudu Amerika’nın faiz indirimindeydi.

Amerika faiz indirecek ve Türkiye faiz yükseltecek böylece yabancılar Türkiye’ye akın edecekti.

Bu olmadı!

Yine İran-İsrail gerginliği her ne kadar sakinleşmiş gibi görünse de Türkiye coğrafi olarak riskli alanda.

"MEHMET ŞİMŞEK YİNE YANILDI"

Seçimden sonra Türkiye’ye yabancı gelecek diyen Mehmet Şimşek yine yanıldı. Öyle ahım şahım bir yabancı girişi olmadı.

8.5’ten 50’ye yükselen faiz bile beklenen yabancıyı kesmedi ve gelmedi.

İşte bu nedenle PPK toplantısından 500 puanlık bir faiz artışı daha bekleniyor.

Tüm ekonomistler bunu yapmak zorunda diyor. Çünkü enflasyon geldi yüzde 70’e ve mayıs ayında 75’e ulaşacak. Yaklaşık 25 puanlık negatif faiz var. Bu şartlarda yabancı gelmez ve dolarizasyon devam eder.

Yani Merkez’in eli mahkûm faiz artışına!

"SARAYDA SANDIK BASKISI VAR"

Merkez mahkûm ama bu mahkûmiyet biraz da saraydan geliyor.

Sarayın sandık baskısı var ve çaresiz pas geçecek.

Daha seçim olalı 1 ay bile olmadı nereden çıktı bu sandık demeyin!

Bu sandık Anayasa değişikliği. AKP eriyor ve Erdoğan bunu görüyor. Kendisine bir dönem daha Cumhurbaşkanlık yolunu açacak Anayasa değişikliği için sandığa gidecek.

Merkez’in bir 500 baz puanlık faiz artışı Erdoğan’ın planlarını bozar. Çünkü yüksek faiz demek parasal sıkılaşma demek, kredilere ulaşamama demek, konut piyasasının çökmesi demek. Fabrikaların durması demek.

O da işsizlik demek.

Böyle bir ortamda Erdoğan anayasa değiştirme cesaretini gösterir mi?

Elbette hayır!

O halde Merkez Bankası mesajı aldı ve sandığın altında kalıp faizleri pas geçecek.

Peki bu şartlarda dolar ne olur?

Baskıya devam!

Nasıl olsa turizm sezonu geliyor ve 30-40 milyar gelecek!

Onun için kimse Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklemesin!

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