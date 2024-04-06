Remzi Özdemir tek tek sıraladı: Zam yağmuru geliyor

Yeniçağ Gazetesi yazarı, ekonomist Remzi Özdemir, TELE1’de katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimler geride kalsa da ortada ağır bir ekonomik faturanın olduğunu belirten Özdemir, “Kimse AKP’den emekliye, asgari ücretliye zam beklemesin.” dedi.

“KİMSE AKP’DEN EMEKLİYE, ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM BEKLEMESİN”

Ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taahhüt verdiğini öne süren Özdemir, zam beklentilerini de tek tek sıraladı:

“AKP’nin önünde 4 yıllık süreç var, kalkıp da seçmenin gönlünü hoş etmek, kalbini fethetmek gibi bir kaygısı yok. Neden yok? Çünkü kendisini bir kez daha sandıkta cezalandıracak seçmenle arasında zaman farkı var. Bu da AKP’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha rahat hareket etmesini sağlayacak. Ağır bir bedel ödedi, Türkiye genelinde bir seçimi kaybederek ikinci bir parti oldu. Bunu çok önce yapabilseydi bu duruma düşmeyecekti. Bunu o süreçte yapamadıysa kimse AKP’den emekliye, asgari ücretliye zam beklemesin. Zaten imkanları olsaydı seçimden önce yapardı. Bunu yapmadıkları gibi daha da kısacaklardır.

‘İNTERNETİ AÇMAYA, ‘ALO’ DEMEYE KORKACAĞIZ’

Şu anda ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı’na gizli bir taahhüt verdi. Erdoğan 2 yıl içerisinde ekonominin rayına oturacağını düşünüyor. Bence Cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi bedel ödemeyeceği için bu politikalara onaylayacaktır. Bu nedenle memur, işçi, asgari ücretli ve emekli bu iktidardan ekstra bir şey beklemesin. Çünkü ortada ağır bir fatura var ve geniş bir kesim bunun bedelini ödeyecek. Şu an tüm emareler de o yönde. İşte sigaraya, otoyola zam geldi. Öyle bir hal alacağız ki, ‘Alo’ demeye korkacağız. Özellikle iletişim konusunda zam için çok ciddi bir hazırlık yapılıyor. Akaryakıtta çalışma bitmek üzere, çok rahat 2 dolar seviyesinde olacak. Akaryakıtta 60 lirayı göreceğiz. Bir şanssızlık da petrol fiyatları yükseliyor. Son bir haftadır petrol fiyatları 90 doları geçti. Bu 100 doları geçerse hem iktidarın dış ticaret dengeleri bozulacak, hem de vatandaşın dengesi bozulacak.”