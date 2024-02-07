Renault Duster ön sipariş ile satışa sunulacak

Haber: Ercan Karaca

Renault, Türkiye'deki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek olan Renault Duster ile "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında Türkiye pazar lideri olma hedefini gerçekleştirmeye yönelik ilk adımını atmış bulunuyor. Bu hamle aynı zamanda Renault'nun Türkiye'deki ürün gamını genişletme stratejisinin bir parçasıdır.

Renault Duster, iddialı görünümü ve Renault'nun E-Tech tam hibrit teknolojisi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca SUV segmentinde sağlam bir hayran kitlesine sahip olan Duster, Türkiye pazarında markanın güçlenmesine ve SUV segmentindeki varlığının artmasına katkı sağlayacak.

Oyak ve Renault, 2027 yılına kadar Oyak Renault Fabrikaları'nda Duster'ın yanı sıra üç yeni Renault SUV modelini daha üretime alacaklar. Bu hamleyle fabrika küresel bir ihracat üssü haline getirilerek Türkiye'nin otomotiv sektöründeki konumu güçlendirilecek.

Renault Duster, Türkiye'de üretilecek olup uluslararası arenada güçlü bir itibara sahip olan bir modeldir. Ayrıca çeşitli motor ve şanzıman seçenekleri sunarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnekliğe sahiptir.

Yeni Renault Duster, sert, güçlü ve estetik görünümüyle saf bir SUV kimliğine sahiptir. İç tasarımında güvenlik ve saklama alanını birleştiren çağdaş bir orta konsol bulunmaktadır. Ayrıca yeni beş özel arazi sürüş moduyla farklı sürüş koşullarında en iyi performans ve güvenliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Renault yetkilileri, Türkiye'de üretilecek olan Renault Duster'ın markanın güçlenmesine, SUV segmentindeki varlığının artmasına ve elektrifikasyona geçiş stratejisinin hayata geçirilmesine önemli katkılarda bulunacağını belirtmişlerdir. Bu hamlenin aynı zamanda Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine de önemli katkılar sağlayacağı vurgulanmıştır.