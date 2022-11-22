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Otomotiv devi CEO’su Nebati’nin kararını beğenmedi: Pek hoş değil

Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, otomobilde matrah düzenlemesinin sektörde alım satımları tamamen durdurduğunu, 1 Aralık’ın beklenmesinin “pek hoş” olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:26
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Renault Group Türkiye CEO’su Bakan Nebati’nin kararını beğenmedi: Pek hoş değil

Otomotiv devi CEO’su Nebati’nin kararını beğenmedi: Pek hoş değil
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin, 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti. Matrah düzenlemesine yönelik ilk kez önceden tarih verilmesi sektörde şaşkınlık yarattı.

Otomotivciler, Nebati’nin açıklamasının ardından dün piyasada satışların durma noktasına geldiğini, ayrıca fırsatçılara da gün doğduğunu söyledi.
Sektörün çatı kuruluşları dün acil toplandı. İlgili STK’lar tarihin öne çekilmesi talebini ortak bir yazıyla bakanlığa iletmeyi planlıyor.



OTOMOTİV SEKTÖR DURDU
Bloomberg HT yayınına katılan Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, sektörde alım satımların durduğunu, düzenlemenin uygulanması için 1 Aralık tarihinin beklenmesinin ‘pek hoş’ olmadığını söyledi.

Doğu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle: “Biz de basından takip ediyoruz. Bu işin hemen yapılmayıp 1 Aralık’a kadar beklenmesi pek hoş olmadı. Çünkü bütün sektör durmuş durumda. Kimse ne birinci ne de ikinci elde araba alıp satıyor. Düzenleme olumlu bir hareket, Türkiye’de otomobil üzerinde vergiler çok yüksek bunların kademeli olarak düşürülmesi gerekir. Ülkemizde bin kişiye 160 araba düşüyor bunun da 40 tanesi 20 yaş üzerinde. Nüfusumuzun yarısının 30 yaş altında olduğunu düşünürsek, Türkiye’de otomobil bir ihtiyaç. Bu şartlar altında halkımız otomobile erişimde sıkıntı çekiyor.”
 

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22.11.2022 15:00
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