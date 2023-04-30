Rengi değişen Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından suyu bulanıklaşan Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor.

Rengi değişen Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki birçok doğal güzellik zarar gördü.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan gölün rengi, depremlerin ardından kahverengiye dönüştü. Aradan geçen süreçte gölün rengi yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı.

Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından deprem öncesi ve sonrası aynı açıdan çekilen görüntüler, gölün suyundaki renk değişimini gözler önüne serdi.

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"MASMAVİ TERTEMİZ BİR KAYNAK OLACAK"

Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş'ta bulunan su kaynaklarının büyük bir bölümünün karstik kaynak olduğunu anlattı.

Kentteki bazı kaynakların suyunun depremin etkisiyle kesildiğini veya azaldığını aktaran Kuruçay, Yeşilgöz Gölü'ndeki su kaynağının eski haline dönmeye başladığını ifade etti.

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Kuruçay, şunları kaydetti:

"Yeşilgöz kaynağı depremden önce mavi doğal görünümlü tertemiz bir kaynaktı. Deprem olduktan sonra bulandı, tamamen çamur haline geldi. Bir kısmı kayboldu, zaman içerisinde bu kaynak tekrar eski haline geldi ancak bulanık, çamur halde geldi. Zaman içerisinde bulanıklığı azaldı. Deprem olalı 2,5 ay oldu. Şu anda yeşilimsi bir görünümü var, gelecekte bu kaynak eski haline gelecek. Masmavi tertemiz bir kaynak olacak."

Yeşilgöz Gölü'nü ailesiyle ziyarete gelen Ahmet Yılmaz, gölün depremden önce mavi akan sularıyla turistik bir alan olduğunu belirterek, "Depremden sonra burada gölün suyunda bir çekilme oldu, su çamur olarak akmaya başladı. Şimdi artık eski haline dönmeye başladı." dedi.

Bölgeyi gezmeye gelen İbrahim Yıldız ise "Depremden önce gölün turkuaz renginde çok güzel bir rengi vardı. Depremle birlikte suyu tamamen çekilmişti. Daha sonra su çamur şeklinde geldi. Şu an suyun rengi yeşil. Yavaş yavaş turkuaz rengine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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