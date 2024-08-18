‘Renklere Yolculuk’ sanatseverleri bekliyor

2018 yılında Ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren sanat yaşamındaki birikim ve tecrübelerini genç yeteneklere aktardığı atölyede öğrenci olarak tanıştığı resim sanatına profesyonel olarak devam eden Nurdan Güler, en büyük ilham kaynağının doğa ve renkler olduğunu ifade etti. Eserleri 5 farklı karma sergide sanatseverlerle buluşan Güler, açacağı ilk kişisel sergisi “Renklere Yolculuk”a tüm sanatseverleri davet ediyor.

Ressam Cemal Toy'dan da ders aldığını belirterek “İlhami Atalay öncülüğünde kurulan ‘Yeni Dinamizim’ ekibi olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Bunlardan biri de dünyanın gündeminde olan Filistin’deki Siyonist soykırımını kendi bakış açımızla protesto etmek oldu. Bunu ‘Zulmü Fırçala’ sloganıyla 247 ressam ve öğrenci Sultan Ahmet Meydanı’nda açık havada düzenlediğimiz Filistin konulu resim sergimizle ortaya koyduk” diyen Nurdan Güler, “Renklere Yolculuk” sergisinde “Filistin” isimli eserinin satışından elde edilecek geliri Gazzeli çocuklara bağışlayacağını söyledi.