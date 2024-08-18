‘Renklere Yolculuk’ sanatseverleri bekliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
‘Renklere Yolculuk’ sanatseverleri bekliyor

Ressam Nurdan Güler'in çalışmalarının yer aldığı “Renklere Yolculuk” temalı sergi yarın açılıyor. Nurdan Güler’in kişisel özelliği taşıyan sergi Çemberlitaş Birlik Vakfı’nda sanatseverleri bekliyor. Sergiye anlam katan bir özellik de ressam Nurdan Güler’in açık artırmayla satışa sunulacak “Filistin” temalı çalışmasından elde edilecek gelirin İsrail işgali altındaki Gazzeli çocuklara gönderilecek olması.

2018 yılında Ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren sanat yaşamındaki birikim ve tecrübelerini genç yeteneklere aktardığı atölyede öğrenci olarak tanıştığı resim sanatına profesyonel olarak devam eden Nurdan Güler, en büyük ilham kaynağının doğa ve renkler olduğunu ifade etti. Eserleri 5 farklı karma sergide sanatseverlerle buluşan Güler, açacağı ilk kişisel sergisi “Renklere Yolculuk”a tüm sanatseverleri davet ediyor.

a-001.png

Ressam Cemal Toy'dan da ders aldığını belirterek “İlhami Atalay öncülüğünde kurulan ‘Yeni Dinamizim’ ekibi olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Bunlardan biri de dünyanın gündeminde olan Filistin’deki Siyonist soykırımını kendi bakış açımızla protesto etmek oldu. Bunu ‘Zulmü Fırçala’ sloganıyla 247 ressam ve öğrenci Sultan Ahmet Meydanı’nda açık havada düzenlediğimiz Filistin konulu resim sergimizle ortaya koyduk” diyen Nurdan Güler, “Renklere Yolculuk” sergisinde “Filistin” isimli eserinin satışından elde edilecek geliri Gazzeli çocuklara bağışlayacağını söyledi.

c-002.png

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması Spor
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması
Tarihi köprüye adlarını yazan turistlere 1.5 milyon TL ceza Dünya
Tarihi köprüye adlarını yazan turistlere 1.5 milyon TL ceza
Sakarya Karasu'da yasağa uymadı! Boğularak ölüyordu Yerel Haberler
Sakarya Karasu'da yasağa uymadı! Boğularak ölüyordu
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü Gündem
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
Erzurum itfaiyesi bataklığa saplanan ineği böyle kurtardı Yerel Haberler
Erzurum itfaiyesi bataklığa saplanan ineği böyle kurtardı
Ukrayna sınıra 120 bin asker yığdı 'Büyük kayıplar olacak' açıklaması geldi Dünya
Ukrayna sınıra 120 bin asker yığdı 'Büyük kayıplar olacak' açıklaması geldi
Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü eşi yaralı Gündem
Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü eşi yaralı