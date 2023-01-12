Resepsiyona sinirlenen müşteri otelin içine spor aracıyla girdi: Vay ayı vay

Çin’in Şangay kentinde otelde konaklayan bir müşteri, bilgisayarının çalındığını söylediği personelle tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından otelden çıkan müşteri, otoparktaki otomobiline binerek geri döndü.

Insider Paper’ın haberine göre; öfkeli müşteri, otel lobisine spor aracıyla girdi. Uyarılara rağmen geri adım atmayan müşteri, otomobiliyle resepsiyonun önüne kadar ilerledi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, olayda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.