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Resesyon nedir? Ülkeler neden resesyona girer?

Ülke ekonomisinde yaşanan çalkantılar nedeniyle ekonomiye dair birçok konu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu az bilinen ama çok duyulan kavramlardan biri de resesyon. Peki, resesyon nedir? Ülkeler neden resesyona girer?

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:25
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Resesyon nedir? Ülkeler neden resesyona girer?

Resesyon nedir? Ülkeler neden resesyona girer?
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Resesyon söylentileri bir dönem ülkenin gündemine oturmuştu. Türk Lirasının değer kaybetmesi nedeniyle ekonomide çalkantılar devam ederken resesyon riski de tartışılan maddeler arasında. Peki, resesyon nedir? Ülkeler neden resesyona girer?

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

ÜLKE EKONOMİLERİ NEDEN RESESYONA GİRER?

Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,

Kişi başına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,

İşsizliğin artması,

Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,

Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.

Resesyon, makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın(GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyodda arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak nitelendirilir.

Durgunlukla mücadelede kamu harcamaları siyaseti, ekonominin tam çalışma düzeyinde balansa kavuşabilmesi için özel harcamalardaki yetersizliklerin, kamu harcamaları ile giderilmesi neticesini doğurmaktadır. Bu tür bir politika ile milli gelir düzeyinin düşmesi önlenmiş, özel sektör harcamalarının azalmasına mani olunmuş ve ekonomideki daraltıcı güçler ortadan kaldırılmaya çalışılarak genişleme sürecine sokulmuş olacaktır.

Durgunlukla mücadelede, kamu harcamalarını aynı düzede bırakarak vergileri azaltma yoluna gidilebilmektedir. Vergileri azaltma politikasının etkinliği için verginin konusunun geniş olması gerekir ki vergi indirimlerinden daha çok kişi istifade ederek, kullanılabilir gelir artarak kişilerin tüketim ve yatırım harcamalarında artış sağlanabilecektir.

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