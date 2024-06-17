Reshad Strik karısından boşanmadan Gamze Özçelik’e beğeni atmış

Eski oyuncu ve model Gamze Özçelik’in evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sessiz sedasız belgeselci Reshad Strik ile evlenen Özçelik herkesi şaşırtmıştı.

2011 yılınca oyuncu Uğur Pektaş’tan ayrılan Gamze Özçelik’in bir zamanlar oyunculuk yapan Strik ile ne zaman ve nasıl tanıştığı merak konusu olmuştu.

Reshad Strik ise 2010'da Saraybosnalı Sabina Pitić ile evlenip 2022 yılında 2 çocuğunun annesinden boşanmıştı.

41 yaşındaki Özçelik ve Strik’in 2021 yılından bu yana yani Strik’in karısından boşanmasından önce Instagram’dan birbirlerini takip ettikleri ve paylaşımlarını karşılıklı ‘beğendikleri’ iddia edildi.

Bir yardım faaliyeti sırasında tanıştıkları iddia edilen ikilinin sosyal medyadaki ilk etkileşim tarihi ise 21 Ocak 2021. 42 yaşındaki Reshad Strik, Özçelik’in yardım faaliyetlerini yayınladığı gönderisine ‘beğeni’ atmaya başlamış.

Özçelik ise 9 Aralık 2022 tarihinden bu yana Reshad Strik’in hemen hemen her fotoğrafına beğeni göndermiş.

Sosyal medyadaki bu karşılıklı takip ve beğeniler kafalarda soru işareti yarattı.