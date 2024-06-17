Reshad Strik’în eski karısı fenomen çıktı. Hala onun soyadını kullanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reshad Strik’în eski karısı fenomen çıktı. Hala onun soyadını kullanıyor

Gamze Özçelik ile evlenen Reshad Strik’in eski karısı Sabina Pitić’in Instagram’da yaptığı gezi paylaşımlarıyla tanındığı ortaya çıktı.

Gamze Özçelik’in kısa süre önce evlendiği Reshad Strik’in eski karısı Sabina Pitić, medyada merak konusu oldu.

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2010 yılında Reshad Strik ile evlenen 36 yaşındaki Sabina Pitić’in bu evlilikten Merje, Omar ve Asiya adında 3 çocuğu bulunuyor.

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2022 yılında Reshad Strik’ten boşanan genç kadının Instagram’daki özel hesabında hala eski eşinin soyadını kullanması dikkatlerden kaçmadı.

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Saraybosna Üniversitesi’nde Ekonomi ve İşletme Fakültesi'nde okuduktan sonra eğitimine Texas A&M Üniversitesi'nde devam eden genç kadının, EspyBosnia isimli tur şirketinin sahibi olduğu da ortaya çıktı.

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Instagram’da ‘espy_trips’ isimli hesapta gezi paylaşımları yapan Sabina Pitić, bu hesabında sadece ise Sabina ismini kullanıyor.

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Reshad Strik, en kızı Asiya ile çektirdiği bu fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı.

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