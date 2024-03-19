Resim Gazete'de yayımlandı! Hatay’da kuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Resim Gazete'de yayımlandı! Hatay’da kuruldu
Hatay’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ''İsa Mesih Kilisesi Vakfı” kuruldu.

Hatay’da ''İsa Mesih Kilisesi Vakfı'' kuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vakfın kuruluş ilanında, Vakfın ''ikematgahının'' Hatay olduğu vurgulandı.

İlanda, vakfın amacı ise şöyle anlatıldı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumuhriyeti sınırları içerisinde usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak; toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacıyla demokratik, birleştirici bir istikamette katkıda bulunmaktır.

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