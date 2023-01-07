Fransa Milli Takımı'nda Deschamps gelişmesi

Fransa Milli Takımı, Didier Deschamps ile ilgili son kararını açıkladı.

Federasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, deneyimli çalıştırıcıyla 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı.

2012'den bu yana Fransa'yı çalıştıran Deschamps, 2016 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2022 Dünya Kupası'nda finalde kaybetti.

Başarılı teknik adam 2018'de Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Didier Deschamps'ın önceki sözleşmesi 2024'te sona eriyordu.