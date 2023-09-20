Resmen açıklandı: İşte Türkiye’nin yeni alan adı

Türkiye yeni bir alan adı sistemine geçiş yapıyor. ".tr" uzantısı için testler devam ederken, yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmen açıklandı: İşte Türkiye’nin yeni alan adı

Türkiye, “.tr” uzantılı alan adlarına bir yenisi daha ekliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir internet yönetmeliğiyle birlikte alan alanlarında “.tr” döneminin başlayacağı ifade edildi. Peki “gov.tr” ve “com.tr” gibi uzantılara ne olacak?

Türkiye’nin yeni internet alan adı olan “http://a.tr” tanıtıldı. TRABİS (TR Ağ Bilgi Sistemi) tarafından yönetilecek olan bu uzantı türü, web sitelerinin ve online hizmetlerin artık daha kolay ve kısa adreslerle erişilmesini sağlayacak.

Shiftdelete.net'ten Ömer Dursun'un haberine göre, şu anda Türkiye için sağlanan uzantı “com.tr” şeklinde. Ancak yeni alan adıyla “.tr” uzantısı kullanılabilecek. Örneğin, “http://fatih.tr” gibi kısa ve özel alan adları internet dünyasındaki yerini alacak.

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ÜCRETSİZ TAHSİS YAPILACAK

TRABİS tarafından sağlanacak alan adları arasında “a.gov.tr”, “a.edu.tr”, “a.tsk.tr”, “a.bel.tr”, “a.pol.tr”, “a.k12.tr” bulunuyor. Bu alan adlarından “.tr”ye ücretsiz tahsis yapılacak.

Yeni “.tr” uzantısının 13 Eylül tarihinden itibaren test sürecine girdiği belirtildi, ancak ilk süreçte bireysel ve kurumsal olarak tahsis yapmak mümkün değil. Testlerinin tamamlanmasından sonra, “com.tr” uzantılı sitelerin ise “a.tr” sistemine geçişleri sağlanacak.

Konuyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati̇h Sayan, yeni alan adının Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Ayrıca ülkemizin küresel çapta rekabet gücünün artırılmasını sağlayacağını ifade etti.

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