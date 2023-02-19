Resmen kartondan ev yapmışlar. Binlerce insan bu evler yüzünden can verdi

10 kentte etkili olan deprem felaketi başta Kahramanmaraş ve Hatay’da olmak üzere büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler Türkiye’de yapı güvenliğinin geldiği durumu bir kez daha ortaya koydu. Başta lüks siteler olmak üzere yıkılan binalar için soruşturma başlatıldı. Ortaya çıkan bilirkişi raporları binaların yapımında nasıl malzeme çalındığını ve sonrasında kolonların kesildiğini ortaya koydu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü binaların ne hale geldiğini ortaya koydu. İş makinası tarafından kontrollü bir şekilde yıkılan binanın kağıt gibi çöktüğü görüldü. Depremde son açıklanan rakamlara göre 40 bin 612 kişi hayatını kaybetti.