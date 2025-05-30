Resmen piyango: Başakşehir'e dev gelir

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Rams Başakşehir'de bu sezon attığı gollerle ön plana çıkan Polonyalı forvet Krzystof Piatek'e Katar yolu gözüktü.

Piatek’in transferiyle ilgili açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Katar’ın Al-Duhail takımıyla görüşmeler devam ediyor. Bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz” dedi.

'KETÇAP GİBİ'

Piatek'in ilk 12 maç gol atamadığını hatırlatan Gümüşdağ, “Çağdaş Atan hocaya neden gol atamadığını sorduğumda, ‘Ketçap gibi, gelmeye başlayınca durmaz’ dedi. Bu sezon 48 maçta 31 gol attı. Bu, hocanın önemli bir başarısı. Çağdaş hocaya Piatek ile ilgili teşekkür ediyorum. Piatek’i alırken ‘Buradan transfer çıkarırız’ dedik ve nasip de oldu. Penaltıları kaçırmasaydı Galatasaraylı Osimhen’i geçebilirdi” diye konuştu.

Temmuz 2022'de bedelsiz olarak İstanbul ekibine katılan 29 yaşındaki golcünün kulübüne 12 milyon euro kazandırması bekleniyor.

Bu seonz 48 maçta forma giyen Piatek, 31 gol atıp 4 asist üretti.