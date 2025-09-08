Resmi açıklama geldi: Ben Yedder Türkiye'de!

Kaynak: Haber Merkezi
Sakaryaspor, Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'i transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, yeni transferini duyurdu.

Yeşil siyahlı ekip, Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wisaam Ben Yedder!" ifadelerine yer verildi.

Son olarak İran'ın Sepahan takımında forma giyen Ben Yedder, serbest statüde bulunuyordu. 35 yaşındaki santrfor, devre arasında anlaştığı Sepahan'la 6 maça çıktı ve 1 gol attı.

Fransa A Milli Takımı'nda 19 kez görev yapan Ben Yedder; Toulouse, Sevilla ve Monaco'da forma giydi.

