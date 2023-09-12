Resmi Gazete'de yayımlandı. 126 akademik personel alınacak

İstanbul Aydın Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi toplam 126 akademik personel alacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı. 126 akademik personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 4 üniversiteye toplam 126 akademik personel alınacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi 51 öğretim üyesi, 32 araştırma görevlisi, 10 öğretim görevlisi, 9 Doçent Dr. ve 3 Prof. Dr., Karabük Üniversitesi 16 öğretim üyesi, Prof. Dr. ve Doçent Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve
Altınbaş Üniversitesi bir öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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