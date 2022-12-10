10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi

Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi

Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin'nin de aralarında bulunduğu 16 büyükelçi merkeze alındı, yerlerine yenileri atandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 05:01
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi

Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
+
Aa
-

Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, Yunanistan, Avusturalya, Arjantin, Norveç ve Umman Büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu 16 büyükelçi merkeze çekildi.

16 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapılırken, Yunanistan Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes atandı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu ise Umman Sultanlığı Büyükelçiliği görevine getirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
3
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
4
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı.
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
6
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
7
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Köpek önce çarptı sonra ısırdı
﻿Köpek önce çarptı sonra ısırdı
﻿Köpek önce çarptı sonra ısırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.