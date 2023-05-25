Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Üniversitesi 74 öğretim üyesi alımı yapacak

Ankara Üniversitesi'ne 74 öğretim üyesi kadrosu açılmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Üniversitesi 74 öğretim üyesi alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün ilanına göre çeşitli anabilim dallarına 15 profesör, 21 doçent ve 38 doktora öğretim üyesi olmak üzere toplamda 74 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre açılacak olan akademisyen kadrolarının anabilim dallarına göre dağılımı ise; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 4, Eczacılık Fakültesi'ne 3, Eğitim Bilimleri Fakültesi'ne 2, Fen Fakültesi'ne 2, Hukuk Fakültesi'ne 2, İlahiyat Fakültesi'ne 6, Mühendislik Fakültesi'ne 5, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 6, Spor Bilimleri Fakültesi'ne 2, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 3, Tıp Fakültesi'ne 28, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1, Veteriner Fakültesi'ne 4, Ziraat Fakültesi'ne 5 ve Biyoteknoloji Enstitüsü'ne 1 olacak şekilde açıklandı.

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25 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvuracak adayların 'Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları'nda belirtilen niteliklere sahip olması gerekiyor. Başvurular ise ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

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(Kaynak: DHA)

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