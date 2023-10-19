Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM, 3 siyasi partinin kapatılmasına karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Değişim ve Demokrasi Partisi, Yeni Dünya Partisi ve Yeniden Birlik Partisi'ne ilişkin açtığı davalarda nihai karara vardı.

AYM, Yeni Dünya Partisi'nin üst üste iki kez büyük kongresini süresinde yapmadığı; Yeniden Birlik Partisi ile Değişim ve Demokrasi Partisi'nin "ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı" gerekçeleriyle "kendiliğinden dağılma hali" ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona ermesine hükmetti.

AYM'nin 3 partiye ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.