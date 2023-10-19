Halkın cebinden çıkacak. Vatandaşa kötü haber

Dar gelirli unutulduğu gibi bir de 2024'te vatandaştan alınacak vergiler dudak uçuklattı. Harcamalarda tasarrufa gitmeyen iktidar, bu açığı halkın cebinden çıkacak yeni vergilerle kapatmayı planlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halkın cebinden çıkacak. Vatandaşa kötü haber

Vatandaşın üzerine 2024'te alınacak vergiler bir büyük yük daha getirecek. BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler hakkında önemli detaylar açıklandı. Gelecek yıl için vergi gelirlerinin 8 trilyon 335 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Teklifte ayrıca bu yılın tahminleri de yer aldı. 2023 yılında vergi gelirlerinin 4 trilyon 824 milyar lira olacağı ifade ediliyor. Vergi gelirlerinin yüzde 72,7 oranında artırılması hedefleniyor.

BÜTÇE TÜKETİMDEN ALINAN VERGİLERLE OLUŞTURULDU

Bütçe teklifine göre vergi gelirlerinin önemli bir kısmını tüketimden alınan vergiler oluşturuyor. Vergi gelirlerinin yüzde 40'ı dâhilde alınan mal ve hizmet vergilerinden elde ediliyor.

Bu, vergi yükünün yine yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile başa çıkmak zorunda kalan halkın omuzlarına yükleneceğini gösteriyor. 2024 yılında Hazine'nin kasasına girecek olan KDV gelirlerinin 3 trilyon 341 milyar 959 milyon 29 bin TL olması bekleniyor. Dahilde alınan KDV yüzde 76,8 artırılarak 1 trilyon 670 milyar 599 milyon liraya çıkarılacak, ithalde alınan KDV ise yüzde 79,4 artacak ve 1 trilyon 671 milyar 359 milyon TL gelir elde edilecek.

Ayrıca akaryakıt, alkol, tütün ürünleri ve lüks tüketime tabi belli malların vergilendirilmesini amaçlayan özel tüketim vergisi (ÖTV) için ciddi bir artış bekleniyor. ÖTV gelirinin 2023'e göre yüzde 71,9 artarak 1 trilyon 409 milyar 765 milyon TL'ye çıkması öngörülüyor.

ÖTV UÇTU GİTTİ

2024'te petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV'nin yüzde 129,4, otomobillerden alınan ÖTV'nin yüzde 43,6, içkiden alınan ÖTV'nin yüzde 70,3, tütün ürünlerinden alınan ÖTV'nin yüzde 71,8 artması bekleniyor.

Bununla birlikte, Saray'ın bütçesi de büyük bir artış gösteriyor. 2023'te 6,6 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, 2024'te 12 milyar 283 milyon 843 bin TL'ye çıkarılıyor. Bütçe teklifinde Cumhurbaşkanlığı personel giderleri 2023'e göre yüzde 136 artırılarak 2 milyar 225 milyon lira olarak öneriliyor. Mal ve hizmet alımları için 2024 bütçesinde yüzde 81,33'lük artışla 6 milyar 931 milyon lira ayrılıyor ve 20 yeni araç alınması da planlanıyor.

Bunların yanı sıra 2024 bütçesinde yer alan bir diğer önemli ayrıntı, sermaye kesimine verilen vergi indirimleri ve istisnaları. 2024 bütçesinde sermaye kesiminden toplamda 2 trilyon 210 milyar TL'lik verginin vazgeçildiği görülüyor. Bu, 2023 bütçesindeki 994 milyar 380 milyon TL'yi aşan bir artışı temsil ediyor.

Vergi gelirlerinin artışı, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşın üzerine daha fazla vergi yükü getiriyor gibi görünüyor. Bu gelişmeler, ekonomik eşitsizliklerin ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemde ekonomik sorunların daha fazla gündemde olacağını gösteriyor.

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