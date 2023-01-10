İller Bankasının sermayesi 45 milyar liraya çıkarıldı

İller Bankasının sermayesi 45 milyar liraya yükseltildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, "İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 45 milyar Türk lirasına çıkarılmasına, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.
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