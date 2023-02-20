20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Karadeniz'deki 21 petrol arama sahasının ruhsat süreleri uzatıldı

Karadeniz'deki 21 petrol arama sahasının ruhsat süreleri uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'nun Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge'de bulunan 21 petrol arama sahasının ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:09
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı. Karadeniz'de petrol arama ruhsatları uzatıldı

Karadeniz'deki 21 petrol arama sahasının ruhsat süreleri uzatıldı
+
Aa
-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/Kıta Sahanlığı içindeki 21 sahayı kapsayan arama ruhsatlarının süresi 23 Ekim 2022'den 23 Ekim 2025'e kadar uzatıldı.

Uzatma kararları yüz ölçümleri 19 bin 219 hektar ila 914 bin 261 hektar arasındaki 21 sahayı kapsıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
3
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
4
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.