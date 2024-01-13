Resmi Gazete'de yayımlandı. KOSGEB kredilerine yeni düzenleme geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı. KOSGEB kredilerine yeni düzenleme geldi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığa KOSGEB'ten kredilere yeni düzenleme...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Destek Programları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, KOSGEB tarafından oluşturulan programlarıyla ilgili esasları kapsıyor. Yönetmelikte işletmelere ve girişimcilere, faaliyetlerle ilgili teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler yer alacak.

KOSGEB Genel Kurulunun belirlediği politika, amaç ve hedefler dikkate alınarak hazırlanacak programlar, destek programları ve kalkınma programlarına önem verilecek.

Farklı destek programları içinde bulunması kararıyla gider görçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılacak.

Destek programlarından yararlananlar kurallara uymak zorunda. İstendiğinde her türlü hesap ve bilgi gösterilmek zorundu. Görevlilere ibraz edilmeyen belge ve bilgi desteğin sonlanmasına neden olacak.

Mevzuata uygun olmayan durumların belirlenmesi üzerine destek sürece durdurulacak.

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