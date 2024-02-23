Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 50 artırıldı

Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 50 artırıldı
İşsizlik Sigortası Fonu'nda kritik gelişme. Bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

İşsizlik Fonu gelirleriyle ilgili flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak ve uygulamak öngörülüyor. Bunun yanında işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması da planlanıyor.

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