Resmi görüşmeler başladı: Beşiktaş golcüsünü belirledi

Gelecek sezon lig ve Avrupa’da takımı taşıyacak bir forveti kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan forveti Immobile ile maaşında indirim yapması için ikna etmeyen Beşiktaş yönetimi yeni golcüyü belirlemek için harekatına başladı.

Ertan Süzgün’ün haberine Beşiktaş, Monaco’nun forveti Breel Embolo için resmi görüşmelere başladı. Monaco ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Breel Embolo için Fransız kulübünün uygun bir bonservis bedeli ile ikna edilmesi planlanıyor.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan Kamerun asıllı İsviçreli forvet için Beşiktaş’ın transferi 5 milyon euroya bitirmesi bekleniyor.

Bu sezon sık sık sakatlık yaşayan 28 yaşındaki golcü Fransa Ligi’nde 29 maçta 6 gol ve 5 asiste imza attı. Embolo 3 sezondur formasını giydiği Monaco’ya 2022 yazında 12.5 milyon euro bedelle Borussia Mönchengladbach’tan transfer olmuştu.