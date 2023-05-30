Resmi konutta eğlence istifa getirdi

Japonya Başbakanı'nın oğlunun resmi konutta gerçekleştirdiği parti istifasına neden oldu.

Resmi konutta eğlence istifa getirdi

Editör: Osmancan Erok

Japonya Başbakanı Kişida'nın oğlu, başbakanlık konutunda yaptığı ve bir dergide yayınlanan parti fotoğrafları sonucu istifa etti.

İstifa duyurusunu Başbakan Fumio Kişida yaparken, oğlunun sorumluluğu üstlenmek üzere yürütme politikası sekreteri olarak istifa ettiğini söyledi.

İstifaya sebep olan olayda babasının siyasi işlerden sorumlu genel sekreteri ve en büyük oğlu Shotaro Kishida, aralarında akrabalarının da bulunduğu bir grup insanı 30 Aralık'ta Başbakanlık Resmi Konutunda bir yıl sonu partisine davet etti.

Bu davetin fotoğraflarının bir dergide yayınlanması sonucu halk ve muhalefetten yoğun eleştiri alan Başbakan, bu sebeple oğlunu görevden aldığını duyurdu ve tüm halktan özür diledi.

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