Resmi plakalı aracın motosikletle çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA
Resmi plakalı aracın motosikletle çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’da resmi plakalı bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir motokurye yaralandı, resmi araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hafif yaralanan motokurye Özgür Şenocak, sürücüden davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi’nde saat 20.55’te meydana gelen kazada, motokurye Özgür Şenocak, Ragıp Tüzün Caddesi’ndeki bir işletmeden paket almak üzere ilerlerken 06 GD 2310 plakalı resmi araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle asfaltta sürüklenen Şenocak, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı an, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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