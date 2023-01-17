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Vincent Aboubakar İstanbul'a geliyor

Beşiktaş eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmasını resmiyete dökmek üzere olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 21:29
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Resmiyete dökülüyor. Aboubakar İstanbul'a geliyor

Vincent Aboubakar İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak isterken, siyah-beyazlılara müjde geldi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar, çarşamba günü fesih işlemlerini halledip, Beşiktaş adına evraklarını hazırlayacak.
 

FESİHTEN SONRA İSTANBUL'A GELECEK

30 yaşındaki Vincent Aboubakar, fesih işlemlerinin hemen ardından uçağa binecek ve İstanbul'a gelecek.

Kamerunlu golcü, Beşiktaş'la 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya imza atacak.

Tecrübeli futbolcu, yarım dönem için ise 1,5 milyon euro kazanacak.
 

ŞAMPİYONLUKLARIN MİMARIYDI

Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyip 27 lig maçında 12 gol atarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Aboubakar, 2020-21'de de 1 sezon görev yaptığı takımda 26 maçta 15 gol atarak iki dönem 2 şampiyonluk yaşamıştı.

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