Restoran açılmadan yandı

Yangın, Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak’ta bulunan bir restoran binasında meydana geldi. Yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin binayı sardığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.