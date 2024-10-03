Restoran açılmadan yandı

Kaynak: İHA
Restoran açılmadan yandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov tesislerinin yanında yapımı süren restoran binası alevlere teslim oldu. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak’ta bulunan bir restoran binasında meydana geldi. Yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Alevlerin binayı sardığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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