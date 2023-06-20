Restoranda yemek yiyenlere baltalı saldırı: 4 yaralı

Yeni Zelanda'da bir Çin restoranında yemek yiyenlere gerçekleştirilen baltalı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Restoranda yemek yiyenlere baltalı saldırı: 4 yaralı

Yeni Zelanda'daki üç komşu Çin restoranında rastgele yemek yiyenlere baltalı bir adamın saldırarak dört kişiyi yaraladığı bildirildi.

Polis, baltalı adamın saldırıyı Albany'nin kuzey Auckland banliyösünde Pazartesi günü yerel saatle 21.00 civarında başlattığını söyledi.

Polis, olay yerinde 24 yaşındaki bir zanlıyı tutukladı ve ağır bedensel zarar verme niyetiyle yaralamakla suçladı. Çin vatandaşı olan adamın mahkemeye çıktığı bildirilirken, saldırıyı neden yaptığı açıklamadı.

Saldırının neden dolayı yapıldığının araştırması devam ederken, suçluya yardım eden başka birilerinin olup olmadığı ise araştırılıyor.

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