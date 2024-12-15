Restoranlardaki harcama limiti rezaletine ilişkin Bakanlıktan açıklama

İstanbullu vatandaşlar restoranların harcama limiti koyma başlamasına isyan etti. Bir restorana girip bir kase çorba içmenin bile artık imkansız hale geldiği mega kentte bazı restoranların en az 1500 liralık siparişlere servis açması gündeme oturdu. Konuya ilişkin Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'daki restoranların uygulamaya başladığı harcama limitine ilişkin sosyal medya üzerinden vatandaşlara seslendi.

"GÖRÜR GÖRMEZ ALO 175'İ ARAYIN"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik uyguladığı "harcama limiti" ile ilgili basına yansıyan haberler ve Bakanlığa ulaşan şikayetlerin titizlikle incelendiğini açıkladı. Gürcan, bu tür uygulamaların hem tüketici haklarına hem de ülkemizdeki ticari etik ve hukuki düzenlemelere aykırı olduğunu belirterek, Bakanlık tarafından hemen denetim süreci başlatıldığını vurguladı.

Bakan Yardımcısı, "Tüketici hakları ve ticari etik kurallarına aykırı olan bu tür uygulamalar, yasal mevzuatla bağdaşmamaktadır. Hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir. Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı bir şekilde mücadele etmektedir" şeklinde konuştu.

Gürcan, söz konusu ihlallerin tespit edilmesi durumunda, işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ve cezai işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulundu. Ayrıca, bu tür sorunlarla karşılaşan vatandaşların, Bakanlığa, İl Ticaret Müdürlüklerine veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurabileceklerini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Gürcan, "Tüketici hakları ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan her türlü uygulama ile kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.