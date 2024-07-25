Restoranların hesap oyunu vatandaşları bezdirdi. Bakanlık zorunluluk getirmişti

Ticaret Bakanlığı'nın menü zorunluluğunu delen işletmeler, müşterilerini bıktırdı. “Yeni menü basıyoruz. QR kod sisteminde sorun var” gibi bahanelerle vatandaşları fiyat konusunda bilgilendirmeyen restoranlar, müşterilerime yüksek fiyatlar çıkarıyor.

Ticaret Bakanlığı restoranlara fiyat tarifesi asma zorunluluğu getirmişti. Yılın başında uygulamaya giren kanuna rağmen bazı restoran ve kafeler kapı önlerine menü koyamamakla beraber masaya da menü getirmiyor.

Vatandaş, menü istediğinde ise "Fiyatlarımız güncellendi, yeni menü basıyoruz. QR kod sisteminde sorun var" gibi bahaneler sunuluyor. Vatandaş, verdiği siparişin fiyatı karşısında ise şoke oluyor.

Menu oyununun ağırlıklı olarak balık ve kebap restoranlarında yapıldığı ifade ediliyor.

"Arkadaşlarımızla 4 kişi Eski Datça'da bir balık restoranına gittik." diyen bir vatandaş, restoranın menü oyununu şu sözlerle ifade etti:

"Kapıda menü yoktu, içeriye girdik ve menü istedik. Bize menülerinin yenilendiğini o nedenle veremeyeceklerini, istediğimiz şeyi büfeden seçebileceğimizi söylediler. Büfede de fiyat yazmıyordu.

5 çeşit meze seçtik. Küçük bir tabak mezenin en fazla 100- 150 TL olacağını düşündük. Her bir meze tabağına 450 TL yazmışlar. Sadece mezeler 2 bin 250 TL tutmuş. Ana yemek olarak ise alabalık istedik. Ona ne yazdılar bilmiyoruz. Birer kadeh alkol aldık. Kuver, su, meze toplam 11 bin TL hesap geldi. Fiyatı bilseydik oturmazdık. Tadımız kaçmasın diye konuyu uzatmadık, hesabı ödedik"

BİR DİĞER OYUN DA QR KOD

Restoranların bir diğer oyunu ise QR kod uygulaması olduğu ortaya çıktı.



QR kod sistemini kapatan uyanık işletmeler, bakanlık denetimi olduğunda bunu hemen aktif ediyorlar. Menü ya da fiyat öğrenmek isteyen vatandaşa ise "Sistem arızalı, menüde sorun var" şeklinde dönüş yapılıyor. Bu sorunu yaşayan bir vatandaş, ise başına gelenleri şu sözlerle ifade etti:

"Eşimle Kaş'ta kahvaltıya gittik. Kapıdaki menüde kişi başı kahvaltı fiyatı 700 TL yazıyordu. Kahvaltı detaylarını öğrenmek için QR kod okuttuk, bozuktu. Sorduğumuzda serpme kahvaltı, her şey var dediler. Biz de kabul ettik. İki kişi için bin 400 TL, yüzde 10 da servis ücreti dahil 1.540 TL ödeyeceğimizi düşünürken 2 bin 100 TL hesap geldi.

'Bu ne?' diye sorduğumuzda sahanda yumurta, su, ekmek ve çay ücreti dediler. Serpme kahvaltıda çay, yumurta, ekmek yoksa ne var? Tartıştık, tadımız kaçmasın diye hesabı ödeyip kalktık. Sorunu Cimer'e ve şikayet platformlarına yazdık"

Bazı vatandaşlar menü ile kasa arasındaki farktan şikayet ederken bazıları ise restoranların kaşla göz arasında aynı ürünün iki, hatta üç kez girilip bu şekilde hesabın şişirildiğinden şikayet ediyor.

Bir vatandaş ise fişlerin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek başından geçen olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir kafeye oturdum. Menüde poğaça 40, çay 15 TL yazıyordu. Bir poğaça yedim, iki çay içtim. 70 TL hesap beklerken 90 TL çıktı. Çay 20 TL, poğaça 50 TL dediler. İtiraz ettim, 10 TL düştüler, 80 TL ödedim"

Bir başka vatandaş da, "Siparişlerin hepsini üçle çarpmışlar. 3 çay içtik 9 çay, iki su içtik 6 su yazmışlar. Aman arkadaşlar fişlerinize dikkat edin, hesabınızı bilin" şeklinde rahatsızlığını sosyal medyadan dile getirdi.

"BAZI İŞLETMELER ARKADAN DOLANMANIN YOLUNU BULUYOR"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, Ticaret Bakanlığı'nın restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatla mücadele için çıkardığı yasayı hatırlatarak, "Ancak bazı işletmeler arkadan dolanmanın yolunu buluyor. Bize de bu konuyla ilgili yüzlerce şikayet geliyor. Kapıdaki tabela ile menüdeki fiyatı farklı koyuyorlar. Bazı tüketiciler bunu fark edip şikâyet ediyor ancak bazıları görmüyor.

Aynı zamanda masada QR kod oluyor ancak ürünü yazıp fiyatı yazmıyorlar. Yani siz sadece seçeceğiniz ürünü görüyorsunuz ancak ürün fiyatını bilmiyorsunuz. Bir de masada, kasada ya da tabelada farklı fiyat varsa kanunen tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Tüketiciler böyle durumlarda haklarını arasın, tüketici hakem heyetine şikâyet etsin" dedi.