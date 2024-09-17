Restroranda silahlı ve bıçaklı dehşet

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kavurma restoranında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı 04:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, restoranın kapanmasının ardından oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Kavgada Mehmet Demirkaya (25) başından silahla vurularak hayatını kaybetti. Mehmet Ali A. sol ayağından, Devran S. ise göğsünden bıçaklandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer iki kişi ise hastanelere kaldırıldı. Kaçmaya çalışan Devran S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ve bıçak ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.