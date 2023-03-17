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  • Erdoğan ekonominin başına onu getirecek. Aman Bakan Nebati duymasın. Yine şikayet ettikleri Reuters'a sızdırdılar

Erdoğan ekonominin başına onu getirecek. Aman Bakan Nebati duymasın. Yine şikayet ettikleri Reuters'a sızdırdılar

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediğini aktardı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:39
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Reuters duyurdu. Erdoğan Nebati'nin yerine ekonominin başına onu getirecek

Erdoğan ekonominin başına onu getirecek. Aman Bakan Nebati duymasın. Yine şikayet ettikleri Reuters'a sızdırdılar
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İngiliz haber ajansı Reuters, AKP'lİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek istediğini yazdı.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, "AKP'nin ekonomi politikalarında ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yaptığını" öne sürdü.

Reuters'a konuşan AKP'li bir hükümet yetkilisi, ekonomiye yaklaşımın 2002 seçim manifestosundakine benzer olacağını öne sürerek, "Başka bir deyişle AK Parti özüne dönüyor" yorumunu yaptı.

"Ekonomi programının öncelikleri arasında serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların yer aldığını" belirten yetkili, taslak beyanname üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini ifade etti.

Reuters'a konuşan ve ismi verilmeyen AKP'den üst düzey kaynaklar ise seçim manifestosu çerçevesinde hazırlanan ekonomik program taslağında tartışmalı "Yeni Ekonomi Modeli"ne referans yapılmayacağını kaydetti.

Ajansa konuşan üst düzey AKP'li bir yetkili, taslak seçim beyannamesinin kabulü için Erdoğan'ın son onayın gerektiğini fakat şu ana kadar herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediğini söyledi.

Reuters haber ajansı, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayı planladığını yazmıştı.

Erdoğan ile tokalaşan Mehmet Şimşek
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