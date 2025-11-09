





Reuters tarafından yayınlanan rapora göre; Meta, platformlarındaki Facebook dolandırıcı reklamları üzerinden her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor.Ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değil, şirketin bu duruma bilerek göz yumduğunu da ileri sürülüyor.



DOLANDIRICI REKLAMLARI ANA GELİR KAPISI OLDU

Rapora göre Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta, dolandırıcılık içerikli ve yasal olmayan ürün reklamlarını yayında kalmasına kasıtlı olarak müsaade ediyor. Bu sayede şirketin 2024 yılında bu tür reklamlardan yaklaşık 16 milyar dolar gibi büyük bir rakam kazandığı ileri sürülüyor.



Reuters’in ulaştığı şirket içi belgeler, Meta’nın dolandırıcılık odaklı hesapları kaldırma konusunda tereddütlü davrandığını gözler önüne serdi. Öte yandan bu ağır iddialara Meta cephesinden de yanıt gecikmedi. Bir Meta sözcüsü, söz konusu reklamlardan elde edilen gelirin “çok daha düşük” olduğunu ileri sürdü. Ancak, miktara ilişkin herhangi bir rakam vermedi.



RESMİ SAVUNMA



Meta sözcüsü, “Platformlarımızda dolandırıcılık ve sahtekârlıkla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandığı açıklamasında, son 18 ayda sahte reklamlarla ilgili kullanıcı şikayetlerini dünya genelinde yüzde 58 oranında azalttıklarını ve 2025 yılı içinde 134 milyondan fazla sahte reklam içeriğini kaldırdıklarını belirtti.