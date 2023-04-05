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Reuters: Muharrem İnce, seçimi ikinci tura taşıyarak Erdoğan'a can simidi olabilir

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere geri sayım devam ederken, Reuters'ın yayımladığı analizde, Muharrem İnce'nin seçimleri ikinci tura taşıyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'can simidi' olabileceği yorumu yapıldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:49
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Reuters'tan Muharrem İnce analizi

Reuters: Muharrem İnce, seçimi ikinci tura taşıyarak Erdoğan'a can simidi olabilir
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 100 bin imza topladı ve adaylığını resmileştirmişti. 

İngiliz haber ajansı Reuters, Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Reuters'ın “Ayrıksı aday, kafa kafaya giden seçimlerde Erdoğan’a can simidi olabilir” başlığıyla yayımlanan haberde, İnce’nin 2018’deki seçimlerde de Erdoğan’a karşı kaybettiğine dikkat çekilirken İnce’nin seçim yarışını erken bırakmak istemediğini söylediği de vurgulandı.

Reuters'a açıklama yapan muhalefet blokundan üst düzey bir yetkili, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ı ilk turda yenmeyi zorlaştıracağını ifade etti. Aynı yetkili, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a olan desteğin yüzde 5'e düşmesi halinde ilk turda Millet İttifakı'nın seçimleri kazanabileceği görüşünde.

Ajansa konuşan AKP'den üst düzey bir yetkili ise, parti tarafından yapılan anketlerde İnce'nin oy desteğinin yüzde 8-9 civarında olduğunu kaydetti.

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