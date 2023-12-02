Reyhan otu ağız yaralarını böyle tedavi ediyor

İnsanların korkulu rüyası olan ağız yaralarını iyileştiren reyhan otu dikkat çekti.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Reyhan otu ağız yaralarını böyle tedavi ediyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ağız yaralarını iyileştiren reyhan otu dikkatlerden kaçmadı.

AĞIZ YARASI NEDİR?

Ağız yarası; ağız ve yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil altı ile damak bölgelerinde ortaya çıkan mukozal hasarlara verilen isimdir. Bu yaraların iltihaplı bir görünüm aldığı ve şişliğe neden olduğu durumlardaki haline ise aft adı verilir.

REYHAN OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden; yaprakları güzel kokan bir çeşit süs bitkisidir. Akfesleğen, hindfesleğeni, yabanifesleğen, yerfesleğeni gibi çeşitleri vardır.

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır.

Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin.

Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.

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