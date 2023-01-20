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  • Reza Zarrab'ın Hadise'ye hediye ettiği 5 milyon TL’lik aracın akıbeti belli oldu

Reza Zarrab'ın Hadise'ye hediye ettiği 5 milyon TL’lik aracın akıbeti belli oldu

Şarkıcı Hadise'ye iş insanı Reza Zarrab'ın hediye ettiği iddia edilen 5 milyon TL'lik araç ortaya çıktı. Ebru Şancı Öztürk'ün Söylemezsem Olmaz programında araçla ilgili yaptığı açıklama şoke etti.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:16
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Reza Zarrab'ın Hadise'ye hediye ettiği iddia edilen 5 milyon TL’lik araç ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın Hadise'ye hediye ettiği 5 milyon TL’lik aracın akıbeti belli oldu
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İş insanı Reza Zarrab'ın Hadise'ye hediye ettiği iddia edilen 5 milyon TL'lik aracın akıbeti belli oldu. 

ARACI BELÇİKA'DA SATTI 

Ebru Şancı Öztürk, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında milyonluk aracın akıbetini açıkladı. Öztürk, Hadise’nin geçen sene mart ayında 200 bin Euro’ya aracı Belçika’da sattığını açıkladı.

İŞTE EBRU ŞANCI'NIN O AÇIKLAMASI

Ebru Şancı Öztürk, "Benim eşim (Alparslan Öztürk) çifte vatandaş. Eşime hediye olarak Belçika’ya araba almak için gittik. Eşimin arkadaşlarıyla anlaştık sürpriz yapmak için. Çocuk dedi ki B ile başlayan aracı 'Hadise benim arkadaşıma sattı, keşke daha önceden haber verseydin' dedi. Hatta geçen sene mart ayında 200 bin Euro'ya satmış. Sattığı galericinin adi Ali’ymiş. Dun akşam Ali Bey'i aradım sizi arayacağım dedi aramadı, geri dönüş yapmadı. Tarihler tutuyor, konumlar tutuyor" dedi.
 

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alıkınık
20.01.2023 14:27
sen alamay gittin hadisede satmış yani olan bizim vergilere oldu hıı çalın bakalım hırsızlar  
 
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