Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü ve Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay açıklamalarda bulundu.

Fakat Osman Zeki Korkmaz'ın basın toplantısı başlamadan önce yaşanan bir diyalog sosyal medyaya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği videoda, Korkmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kendisini aradığını anlatıyor.

Ankara Keçiörengücü maçının hakemlerini eleştiren Osman Zeki Korkmaz, şunları söyledi:

"Ferhat Gündoğdu aradı hafta içi, 'Size yapılanların farkındayım' diye. Ben de arayacağım şimdi ya 'Sizi takmıyorlar' diyeceğiz Ferhat Gündoğdu'ya, 'bir tarafına takmıyor sizi' ya da 'Siz de bu işin içindesiniz' diyeceğiz. Böyle bir şey olur mu ya! Dördüncü hakem bizim kulübeyi gözlüyor sürekli kart göstereyim diye. Bu kadar faul çalınır mı ya! Cart curt, cart curt ya!"

Maçı hakem Ozan Ergün yönetti. Yardımcı hakem olarak Kemal Elmas ve Mustafa Güçer, dördüncü hakem olarak da Ömer Faruk Gültekin görev yaptı.