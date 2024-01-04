Rezerv alan Şişli'yi de vurdu: 72 katlı rezidans yapacak

Şişli Merkez Mahallesi’nde bulunan arazı, 2021 yılında rezerv alan olarak ilan edildi ve yapılan itirazlar sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararı iptal etti. Konu hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, arazinin yerleşim yeri olarak kullanılamayacağı ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini de kapsayan 6306 sayılı kanuna aykırı olduğu sonucuna varıldığı iletildi.

Arazi, 8 Ağustos 2022 tarihinde yeniden rezerv alan ilan edildi. Taşyapı İnşaat’ın, belirlenen arazide 72 katlı rezidans yapması planlanıyor.

YURTTAŞLAR KARARA TEPKİLİ

Yurttaşlar, rezidans projesine tepkili. Şişli sakinleri, üzerinde “Şişli’nin rezidansa değil deprem toplanma alanına ihtiyacı var” yazan pankartları Şişli’nin birçok yerine astı. Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri Nevin Kaplan, yapılması planlanan rezidansın Şişli’yi hem kültürel hem de çevresel olarak çok kötü etkileyeceğini ifade etti.

Rezidans yapılması planlanan arazinin deprem toplanma merkezi olmasını istediklerini vurgulayan Kaplan, “İlçemizde nüfusa kayıtlı 276 bin 528 kişi var. İstanbul’da yaşanabilecek depremde ilçemizde bulunan yoğun ve eski yapı stoğu, açık alan yetersizliği ve ilçemizin gündüz yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapmasını da göz önünde bulundurursak afet anında risk taşımayan güvenli alanlar olarak belirlenen toplanma alanlarının ilçemizde yetersiz kaldığı ve bu alanın geçici barınma alanı olarak belirlenmesi talebimizi yetkililere ilettik. Bu proje trafiği artıracağı gibi otopark sorununu da perçinleyecek” açıklamasını yaptı.