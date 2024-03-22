Rezerv alan talanı başladı. Vatandaşın sağlam binalarını yıkacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta 3 bloklu Dilsude Sitesi rezerv alanı ilan edildi.

Site sakinleri bu karara tepki gösterdi. Vatandaşlar binaya “Bu sağlam sembol sitemizi yıkıyorlar” yazılı pankart astı.

"SAPASAĞLAM BİR BİNA"

Müteahhit İsmail Şeref Alkış ise alınan kararla 3 bloklu sağlam sitenin yıkılacağını söyledi.

Dilsude Sitesi dışında rezerv alanında yer alan başka bir bina ile özel hastanenin de yıkılacağını ifade eden Alkış, bir an önce bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Devamında Alkış "Bize gelen bir yazıyla sağlam olan bu binayı boşaltmamız, bölgedeki rezerv alanını ilan ettiğinizi belirtti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ekipler geldi, binanın sağlam olduğu, yıkılmaması, binanın beton ölçümlerinin ve performans analizlerinin çok yüksek olup olmadığımız halde salt okunur rezerve alan dahil edilmiş ve yıkılmak istenir. Burada 3 blok ve 57 bağımsız bölüm ile 8 dükkan var. Yazık, bu milli servet Biz burada teslim edeli yaklaşık 5 yıl oldu, kullanma izni iptal edildi, tüm elektrik birimlerine uyulmuş, sapasağlam bir bina. “ dedi.

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇTIK"

Sitede oturan avukat Neslihan Koca Nergiz de sitenin yıkılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek “Bizim süre boyunca hak arama özgürlüğümüzün peşine düşeceğiz ve bununla ilgili olarak da mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebi davamızı sürdük” ifadelerini kullandı.

REZERV ALAN NEDİR?

Rezerv alan yasasına göre, rezerv yapı alanı, kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere TOKİ’nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanlar şeklinde tanımlanıyor.

Dolayısıyla rezerv alan ilan edilen bölgelerdeki sağlam binalar da yıkılacak.