Rezerv alan yasası ile sapasağlam evlere el konulmaya başlandı. Evleri için yıkım kararı çıkan aileler anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Hatay’da rezerv alan ilan edilen bölgelerde bulunan sapasağlam evler için yıkım kararı verildi. Gazeteci Mustafa Dilek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve rezerv alan gerçeğini gözler önüne serdi.

Hatay’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde 6’ıncı İpek Sokak’ta bulunan ve meydana gelen depremde “yıkılmayan tek bina” olarak belirtilen, deprem sonrasında hakkında haberler yapılan bir evin yıkım aşamasında olduğunu kaydetti. Rezerv alanı olarak ilan edilen bölgede, az hasarlı veya hasarsız olan evlerin yıkılacağını ileten Dilek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’nin az hasarlı olan evlerin yıkılmayacağına yönelik sözlerini hatırlattı.

Paylaştığı videoda, söz konusu hasarsız evin polis eşliğinde yıkılacağının söylendiğini aktaran Dilek, evin sahibiyle konuştu. Evin sahibi olan vatandaş, depremin ardından evinin bulunduğu bölgenin rezerv alan ilan edildiğini aktardı ve evlerine gelen görevlilerin kendilerine, evden numune alınacağını ve daha sonra evin yıkılacağını söylediklerini kaydetti.

Görevlilerin polis eşliğinde evden karot örneği almak için geldiklerini anlatan vatandaş, örnek alınmasına izin vermediklerini iletti.

Gazeteci Mustafa Dilek’in, evin yıkıldığı takdirde kira yardımı yapılıp yapılmayacağına dair sorduğu soruya yanıt veren vatandaş, “Bize herhangi bir bilgi verilmedi.” ifadesini kaydetti ve sadece 7 bin TL kira yardımı yapılacağının söylendiğini iletti.

“ Gelseler deseler ki, senin evinin değeri şudur, biz parasını öderiz. Ben o zaman giderim.” diyen vatandaş, kendilerine yeterince bilgi verilmediğini ifade etti.

Dilek, paylaştığı videonun devamında evin içinden de görüntüler göstererek evde herhangi bir hasar bulunmadığının altını çizdi. Ulusal gazetelerin, depremin ardından ev hakkında “sağlam kalan tek ev” diye haberler yaptığını belirten Dilek, “Nasıl oluyor da bu ev yıkılacak hale geliyor?” ifadesini kullandı.

Polis eşliğinde gelen görevlilerin kendilerine, gerekli görülürse eve zorla girilip örnek alınacağını söylediklerini aktaran ev sahibi çift, evlerinin hasarsız olduğunu ve karot örneği alınmasına izin vermediklerini kaydetti.

Daha sonra, evin karşısında bulunan bir başka binadan görüntüler kaydeden Dilek, evin içinde 9 ailenin yaşadığını iletti. Bina için az hasarlı raporu verildiğini aktaran Dilek, apartman sakinleriyle konuştu. Bir apartman sakini, bir yıl önce valiliğe gittiğini ve kendisine evin az hasarlı olduğunu ve evde oturmaya devam edebileceklerinin söylendiğini belitti.

Bölgenin rezerv alan ilan edilmesinden sonra karot örneği almak için görevlilerin geldiğini ileten vatandaş, örnek alınmasına izin vermediğini söyledi. “Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız dedi ki, kimsenin evini zorla yıkmayacağız. Benim kendi canım sizinkinden daha tatlı. Benim güvenerek geçtiğim binayı yıkacağız diyorlar” sözlerini kaydeden bina sakini, inşaatçı olduğunu söyleyerek bina hakkında araştırma yaptığını binanın sağlam olduğunu iletti.

Gazeteci Dilek, binayı kontrol etmeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarının “7 bin 500 tane bina gezdim, böyle bir bina görmedim” dediğini iletti ve buna rağmen binanın yıkılmak istendiğini kaydetti.