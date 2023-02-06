Malatya’da 3 yıl önce yapılan rezidans depremde çöktü

Malatya’daki depremde 3 yıl önce yapılan Rezidans çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem, Malatya’da da yıkıma neden oldu.

REZİDANS ÇÖKTÜ

Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

3 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

41 daireden oluşan rezidansta, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Vatandaşlar göçük altında en az 60 kişinin olabileceğini söyledi. Rezidansın henüz 3 yıl önce yapılan yeni bir yapı olması dikkat çekti.

Ancak 3 yıl önce yapılan rezidansın eski bina olduğu iddia edildi.

CAN KAYBI 1021 OLDU

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.



AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz." dedi.

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.

Bakan Özer öğle saatlerinde, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te 1 hafta, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da ise 2 hafta eğitim öğretime ara verildiğini açıklamıştı.