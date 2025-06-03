Rezidansa film gibi operasyon! Para transfer ağı çökertildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt’ta polis, yasa dışı bahis üzerinden finansman sağladığı iddia edilen 2 rezidansa baskın düzenledi. Panel sistemleriyle para transferi yaptıkları belirlenen 7 kişilik bir çete çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Esenyurt'taki 2 rezidansta birbiriyle bağlantılı faaliyet gösteren yasa dışı 'finans evi' tespit edildi.

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Teknik ve fiziki takibin ardından rezidanslara düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı panel sistemler aracılığıyla farklı kişilere ait banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

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Yapılan incelemelerde para yatırma, çekme ve onaylama işlemlerinin aktif olarak kullanıldığı, ayrıca kullanılan ekipmanlarda bahis içerikli çok sayıda yazışmanın bulunduğu belirtildi. Rezidanslarda yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirilirken şüpheliler hakkında tahkikat emniyette devam ediyor.

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