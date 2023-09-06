Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor

Türkiye'de yaşayan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, geçtiğimiz ay hırsızlık şoku yaşamış ve 30 milyon TL'lik mücevherleri lüks rezidanstaki dairesinden çalınmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Taraku, yaşanan olayla ilgili konuştu.

Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Kosovalı ünlü şarkıcı Morena Taraku, geçtiğimiz ay Bomonti'deki lüks rezidansındaki dairesine hırsız girmiş ve yaklaşık 30 milyon TL değerinde mücevherleri ve pırlantalarının olduğu kasa çalınmıştı.

30-milyonluk-stres-ajrq8.jpg

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

30-milyonluk-stres-l1vzr.jpg

Bir arkadaşıyla atv gezintisine çıktığını ve moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Taraku, "Çok üzgünüm. Çalınan kasam hala bulunamadı. 30 milyon dan fazla ziynet eşyam vardı. Türk polisine güveniyorum. Yakın zamanda o hırsızların yakalanacağına inanıyorum. Oturduğum rezidansta nasıl olur hala aklım almıyor. Her yerde kamera ve güvenlik var. Keyfim olmadığı için üzerimdeki stresi böyle atmaya çalışıyorum" dedi.

30-milyonluk-stres-mzfiu.jpg

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler? Keşfet
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler?
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı Güncel
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı
Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu Ekonomi
Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün. Karikatür
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün.
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu Güncel
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu