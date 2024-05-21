Richard Gere hiç yaşlanmamış

Hollywood’un en yakışıklı oyuncularından biri olan Richard Gere, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.

77. Cannes Film Festivali'nde yeni filmi ‘Oh Canada’nın galasına katılan 74 yaşındaki oyuncuya karısı ve oğlu da eşlik etti.

Kırmızı halıda eşi Alejandra Silva ve oğlu Homer James Jigme ile poz veren Gere, ilerleyen yaşına rağmen fit ve yakışıklı görüntüsüyle hayranlarını mest etti.

Galada Richard Gere'a rol arkadaşları Uma Thurman ve Penelope Mitchell de eşlik etti.

Richard Gere'in ayakta alkışlanan filmi, Kanadalı ünlü bir belgesel film yapımcısının, eski öğrencilerinden biriyle hayatı hakkındaki tüm gerçeği anlatmak için son bir röportaj vererek itiraflarda bulunmasını konu alıyor.

Richard Gere, Julia Roberts ile oynadığı 'Özel Bir Kadın' filmiyle özellikler kadınlar tarafından büyük beğeni toplamıştı.