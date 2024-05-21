Richard Gere hiç yaşlanmamış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Richard Gere hiç yaşlanmamış
Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Richard Gere’in hayranlarına güzel haber…

Hollywood’un en yakışıklı oyuncularından biri olan Richard Gere, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.

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77. Cannes Film Festivali'nde yeni filmi ‘Oh Canada’nın galasına katılan 74 yaşındaki oyuncuya karısı ve oğlu da eşlik etti.

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Kırmızı halıda eşi Alejandra Silva ve oğlu Homer James Jigme ile poz veren Gere, ilerleyen yaşına rağmen fit ve yakışıklı görüntüsüyle hayranlarını mest etti.

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Galada Richard Gere'a rol arkadaşları Uma Thurman ve Penelope Mitchell de eşlik etti.

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Richard Gere'in ayakta alkışlanan filmi, Kanadalı ünlü bir belgesel film yapımcısının, eski öğrencilerinden biriyle hayatı hakkındaki tüm gerçeği anlatmak için son bir röportaj vererek itiraflarda bulunmasını konu alıyor.

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Richard Gere, Julia Roberts ile oynadığı 'Özel Bir Kadın' filmiyle özellikler kadınlar tarafından büyük beğeni toplamıştı.

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