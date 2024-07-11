Rıdvan Dilmen Batshuayi hatasını açıkladı

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Rıdvan Dilmen Batshuayi hatasını açıkladı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Batshuayi için Rıdvan Dilmen'den gündem yaratan sözler...

Galatasaray'ın Avusturya kampı başlamışken, takıma yeni katılan tek transfer Michy Batshuayi oldu.

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, ilk transfer olarak 30 yaşındaki Belçikalı forvet Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den ayrılan Batshuayi, Galatasaray ile üç yıllık bir anlaşma imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu hamleyle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde üstünlük sağladı ve geçen sezonun formda oyuncularından birini bünyesine dahil etti.

FENERBAHÇE HATA YAPTI

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Batshuayi transferini yorumladı.

Dilmen Fenerbahçe'nin Batshuayi'yi kaybetmesiyle büyük bir hata yaptığını söyledi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

Batshuayi, Galatasaray için harika bir transfer.

Mauro Icardi'nin yokluğunda Batshuayi'yi sahaya sürdüğünde taraftar memnun kalacaktır.

Icardi'nin geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Batshuayi'nin transferi, takıma moral ve güç katacaktır.

Fenerbahçe'nin bu konuda bir hata yaptığını düşünüyorum.

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