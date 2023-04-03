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Rıdvan Dilmen'den Jesus sözleri: O kadar kolay değil

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:11
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Rıdvan Dilmen faturayı Jesus'a kesti

Rıdvan Dilmen'den Jesus sözleri: O kadar kolay değil
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus'u sert sözlerle eleştirdi.

Dilmen, TV8,5'taki programda şu ifadeleri kullandı:

"Aynı Rıza Çalımbay döneminde olan 4-3'lük maç gibi oldu. Beşiktaş'ı canı gönülden kutlarım. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. 10 kişi kalıyorsunuz, rakibiniz penaltı atıyor ve kaçırıyor. Dönüyorsunuz 10 kişiyle Kadıköy'de 4 gol atıp kazanıyorsunuz.

Daha ilk hafta 'Fenerbahçe büyük maç zor kazanır' dediğim zaman Fenerbahçeliler'den tepki görmüştüm. Jesus alışık olduğumuz bir oyun oynatmıyor. Büyük maç diyebileceğimiz her maçta sıkıntı yaşadı Fenerbahçe.

Fenerbahçe bugün 4 gol yedi, hiçbirinde kalecinin hatası yok. Arda Güler, Beşiktaş'a bu kadar yetti. Sezonun en iyi oyuncusu Ferdi de bugün kötüydü. Samet de Szalai de süratli olmadıkları için geri kaçma refleksleri oluyor. Hoca da geri kaçmayın diyor, belli.

Galatasaray ve Beşiktaş, Kadıköy'de 7 gol attı. Bir o kadar da kaçırdı. Ligin ilk haftası Ümraniyespor maçından bile görülebilecek bir tabloydu bu. Psikolojik şartları düşündüğünüz zaman bitmiştir. Beşiktaş da lig ikincliği için Fenerbahçe'den daha avantajlı durumda bana göre. Bu puan farkı ancak kırmızı kar yağarsa kapanır artık.

Jesus'un Arda'sız geçen 26 haftayı düşünmesi gerekiyor. Bu taraftarın neden Arda Güler'i istediğini anlamalı.

Rotasyon önemlidir ancak Fenerbahçe'nin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz artık. Beşiktaş'ın gelecek hafta kimlerle oynayacağını biliyoruz ama Fenerbahçe'de muhtemelen 4-5 oyuncu değişecektir yine.

Bu oyunla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'suz bir ligde oynayabilirsiniz belki. Bizim ligimiz zor bir lig. Portekiz'de tepe takımlar dışında zorlayıcı bir takım yok. Brezilya'da daha açık bir oyun oynanıyor. Futbol, Jorge Jesus'un anlattığı kadar kolay bir oyun değil."

 

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